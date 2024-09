Elezioni Regionali: al via in tutta la provincia i gazebo informativi della Lega

In vista delle elezioni regionali tornano gli appuntamenti ai gazebo della Lega in Provincia di Imperia. In particolare, sarà possibile iscriversi al partito e incontrare i quattro candidati alla carica di consigliere regionale, tra cui il Presidente facente funzioni di Regione Liguria, Alessandro Piana, il Consigliere regionale uscente, On. Sonia Viale, il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, e la dott.ssa Stefania Lanza. Sarà possibile inoltre firmare a sostegno del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Matteo Salvini, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto ben 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi di clandestini sul territorio nazionale.

I gazebo saranno a:

Imperia sabato 21 e sabato 28 settembre dalle 9 alle 21 in piazza San Giovanni;

Sanremo sabato 21 dalle 9 alle 130 davanti al supermercato COOP alla Foce;

Ventimiglia sabato 21 e sabato 28 settembre dalle 9 alle 12 in via della Repubblica.