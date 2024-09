Confartigianato digitale: da ottobre ripartono i corsi social, seo, copywriting e local marketing

A partire dai primi di ottobre, riprendono i corsi digitali organizzati da Confartigianato Imperia insieme agli storici docenti di qualità, imprenditori certificati che gestiscono clientela da tutto il mondo. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confartigianato a Sanremo, in Corso Nazario Sauro 36.

Corso social base. Il docente Riccardo Ghigliazza svolgerà lezione il martedì e il giovedì, dal 1° ottobre al 15 ottobre, due incontri a settimana dalle ore 18 alle ore 20 per un totale di 10 ore. Il corso, pensato per far raggiungere alle imprese la massima visibilità sui motori di ricerca e sui principali social network, prevede un’introduzione generale per l’avvio di un’attività sui Social Media e tratterà il pacchetto Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), LinkedIn, Google Business e Tik Tok.

Local Marketing. I docenti Mattia Volpe e Giampiero Varetti di Quokkas Consulting terranno lezione il lunedì e il venerdì, dal 14 ottobre al 25 ottobre, dalle ore 17 alle ore 20, quattro incontri per un totale di 8 ore. Il programma tratterà le logiche e le strategie di un marketing corretto; l’uso degli strumenti di digital marketing su Google e sui social; la produzione di contenuti immagini, video e testi; l’utilizzo di un sito web; i vantaggi della community.

Corso social avanzato. Il docente Riccardo Ghigliazza svolgerà lezione il martedì e il giovedì, dal 17 ottobre al 29 ottobre, due incontri a settimana dalle ore 18 alle ore 20, quattro incontri per un totale di 8 ore. Il corso prevede l’approfondimento di aspetti legati alle campagne pubblicitarie sulle principali piattaforme: tra i punti toccati dal docente troveremo Pixel di Meta e Insight tag di LinkedIn, le strategie e le configurazioni delle campagne su Meta e LinkedIn, le differenze tra pubblici, la creatività e il budget da investire.

Corso seo & copywriting. I docenti Francesco Belgrano e Martina Berta svolgeranno lezione il lunedì e il mercoledì, dal 4 novembre al 13 novembre, dalle 18 alle 20, quattro incontri per un totale di 8 ore.

La prima parte del corso, tenuta dal Consulente SEO Francesco Belgrano, prevede l’approfondimento delle varie tipologie di attività che ruotano attorno al panorama della SEO, acronimo di Search Engine Optimization, ovvero quel genere di attività volta ad ottimizzare a posizionare i siti web sui motori di ricerca (come Google). Lo scopo è aumentare la visibilità e le conversioni dei siti web o APP: durante il corso quindi verranno approfondite la SEO Strategica e la SEO Tecnica, nonché le ottimizzazioni ON SITE e OFF SITE.

La seconda parte, tenuta da Martina Berti, prevede l’approfondimento degli aspetti legati al copywriting, fondamentale se si vuole dare valore ad un contenuto web. Saper scrivere non significa saper scrivere sul web: con il corso di copywriting verranno mostrate le differenze tra scrivere offline e scrivere online.

Per avere maggiori informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare il numero WhatsApp 389/9588821 o inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it