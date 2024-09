"Alzheimer, parliamone insieme", ecco le iniziative messe in campo dall'Asl 1 per sensibilizzare sulla malattia

Ogni 21 settembre, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer.

Quest'anno Asl1 per l'occasione ha accolto con piacere la proposta dell'Associazione AFMA (Associazione Famiglie Malati Alzheimer Ponente Savonese) di organizzare congiuntamente un evento informativo e di sensibilizzazione dal titolo: "Alzheimer, parliamone insieme".

L'appuntamento, patrocinato dal comune di Imperia, sarà sabato 21 settembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la Biblioteca Civica "Lagorio" di Imperia (piazza De Amicis, 7).

L'incontro, rivolto a tutta la cittadinanza ed in particolare a chi assiste e si prende cura di malati di Alzheimer, fornirà informazioni sulla patologia e soprattutto sui servizi che sono a disposizione e a supporto delle famiglie, e sarà una occasione preziosa per discuterne insieme.

Si parlerà infatti del declino cognitivo, della diagnosi, la prevenzione, le terapie attuali e future.

Verrà presentato il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) di Asl1, con le sue attività, i professionisti che lo compongono, le modalità di accesso.

Sarà analizzata l'importanza del supporto psicologico ai caregiver e del ruolo dell'infermiere "case manager" presente presso il CDCD.

Verrà presentata l'attività di AFMAponentesavoneseODV, associazione creata per essere un punto di riferimento per i familiari dei malati di Alzheimer, con una rete di volontari in grado di offrire informazioni, supporto e sostegno emotivo. L'associazione ha di recente aperto un Punto di Ascolto per i famigliari, presso l'ospedale ad Imperia (2° piano Palazzina B), aperto ogni lunedì dalle 12.15 alle 13.15.

L'ultima parte dell’incontro sarà dedicata al dibattito ed al confronto con tutti i presenti, attraverso le domande che saranno poste dal pubblico agli specialisti Asl1 ed ai volontari dell'Associazione AFMA. I relatori e le relatrici dell'evento saranno: la Dott.sa Alessia Lanari Direttore Dip. Cure Primarie Asl1, Dott. Alessandro Leonardi coordinatore del CDCD – neurologo territoriale Asl1, Dott.sa Daniela Pelosi psicologa Asl1, Dott.sa Anna Lucca infermiera case manager del CDCD di Asl1 e la Dott.sa Patrizia Paccagnella presidente AFMA e Gruppo Volontari.