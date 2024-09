Un nostro lettore di Sanremo, Franco R., ci ha scritto per segnalare un problema di inciviltà quotidiana alla confluenza di via San Francesco con via Privata Canessa.

“Nella zona di fronte al supermercato Pam, vengono penalizzati i pedoni e, soprattutto, chi deve transitare con una carrozzina. Per cercare di evitare tale disagio potrebbe essere utile proseguire con le strisce bianche rastremandole in direzione di via Canessa. Altro problema riguarda il costante spostamento dei dissuasori.