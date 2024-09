Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo Mare nostrum ai giardini Hanbury

Pur spiacente, l'Associazione Culturale LIBER THEATRUM comunica che per sopravvenuti e insormontabili problemi tecnico-logistici e organizzativi non dipendenti da sua volontà, lo spettacolo teatrale itinerante “Mare nostrum” in sinergia con le immagini fotografiche di Saverio Chiappalone, in programma per Domenica 22 Settembre ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia - nell’ambito del festival di arti varie “HanburycheSPETTACOLO!”24 - è annullato e rimandato a data da destinarsi.