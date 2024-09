Manifestazioni commerciali 2025 a Taggia: entro il 14 ottobre la presentazione delle proposte per fiere storiche e straordinarie

Con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 12 settembre 2024 è stato stabilito il termine ultimo entro e non oltre il quale dovranno pervenire le proposte commerciali (per l’organizzazione di fiere promozionali, storiche e straordinarie) per il nuovo anno.

Il termine è stato fissato per il 14 ottobre. Le domande contenenti le proposte (con descrizione minima della manifestazione e luogo proposto per lo svolgimento) dovranno essere trasmesse all’attenzione dell’Ufficio Commercio via pec tramite l’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it oppure via mail a info@comune.taggia.im.it. La documentazione è reperibile al link. L’elenco annuale delle manifestazioni commerciali per l’anno 2025 dovrà essere approvato in Giunta e trasmesso in Regione entro il giorno 31 ottobre 2024, come prescrive il Testo Unico regionale in materia di commercio.

Dopo la preliminare approvazione di cui sopra, sentito il parere obbligatorio delle associazioni di categoria del territorio, ogni domanda andrà istruita formalmente dagli organizzatori e completata con il deposito di tutta la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla data dell’evento, anche relativa al piano della sicurezza imposto dal decreto Minniti e eventuali normative che potrebbero intervenire durante il corso dell’anno in materia, prima di ricevere l’autorizzazione necessaria allo svolgimento.