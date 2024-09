Passeggiata mare a Bordighera, Ingenito: "Entro novembre l’affidamento dei lavori per il secondo lotto" (Foto)

Entro novembre dovrebbero essere affidati i lavori per il secondo lotto di riqualificazione della passeggiata mare di Bordighera. In questi giorni, intanto è stata completata l'illuminazione del nuovo tratto.

Continuano gli interventi per migliorare il lungomare della città delle palme. "In questi giorni è stata completata l’illuminazione del nuovo tratto di passeggiata a mare" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Siamo in attesa di ricevere panchine, cestini, porta biciclette e fontane".

"Entro il mese di novembre l’affidamento dei lavori per il secondo lotto: anche in questo caso è prevista la sostituzione delle condotte fognarie, delle utenze dell’acquedotto, dell’impianto elettrico, nonché di tutti lavori di superficie (pavimentazioni, illuminazione, aiuole, arredi, ecc.) fino al sottopasso del 'Baretto'" - svela il primo cittadino.