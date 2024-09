Ceriana: cena di beneficenza a favore dell'Association Martini Humanitaire per la scolarizzazione dei bimbi di Madame Marie

Sono iniziati i preparativi per la cena di beneficenza dell'Association Martini Humanitaire per i bimbi di Madame Marie, a tema Moscatello di Taggia (Ceriana, sabato 12 ottobre).



Daniele Martini e i volontari della Associazione organizzano ogni anno diversi appuntamenti per questa buona causa: sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea.



La cena per beneficenza a tema Moscatello di Taggia si svolgerà nei locali del Sottopiazza, gentilmente concessi dal Comune di Ceriana.



Il menu prevede:

Antipasto tipico.

Ravioli con salsa bianca al Moscatello di Taggia.

Lonza al forno al Moscatello di Taggia.

Salsiccia di Ceriana con salsina al Moscatello di Taggia.

Dolce artigianale con crema al Moscatello di Taggia.

Patate al forno.

Vino: RLP Moscatello di Taggia DOC.

Acqua naturale.

Prezzo fisso tutto compreso: 35 euro per persona.



Daniele Martini e i volontari che lo coadiuvano auspicano che anche in questa occasione ci sia una risposta molto favorevole, non solo dalla comunità cerianese com'è sempre avvenuto, ma anche da parte dei numerosissimi amici che - da Sanremo, Taggia, Ospedaletti, Riva Ligure e oltre - contribuiscono con la loro presenza sia alla raccolta di fondi che alla distribuzione di sorrisi e simpatia.



Prenotazione obbligatoria:

Daniele: +39 335 676 9919

Vladimiro: +39 328 542 5566