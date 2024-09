DAPHNÉ Sanremo al Venice Fashion Film Awards con la collezione Rosa Princesse Grace de Monaco

In occasione dell'81ª Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia la storica Maison DAPHNÉ Sanremo è stata invitata a presentare la collezione Rosa Princesse Grace all'Hotel Ausonia sul Lido di Venezia. Una collezione rieditata dopo quarant’anni dalla realizzazione del celebre Foulard voluto nel 1984 da S.A.S il Principe Ranieri di Monaco per Grace Kelly, icona del cinema e amata Principessa di Monaco.

Venice Fashion Film Awards ha ospitato la Maison ligure che vanta un eccezionale Heritage per avere vestito star del cinema, della musica, della lirica e del jet set internazionale. I lussuosi spazi dell’Hotel Ausonia Hungaria sono stati scelti per sottolineare lo stretto legame della Maison DAPHNÉ con la Principessa Grace Kelly, che 70 anni fa è stata protagonista al Lido con Cary Grant, alla presentazione del film “Caccia al Ladro”.

In concomitanza con il Venice Fashion Film Awards è stato inaugurato a Sanremo, presso il Casinò, il Festival dell’Alta Sartoria, che proprio quest’anno rende omaggio alla Principessa di Monaco. Un fil Rouge che lega Sanremo a Venezia, in quanto la Principessa era solita far visita all’Atelier sanremese che da anni si impegna in un imprenditoria etica portando avanti una moda sostenibile, lo studio di tessuti naturali e stampe con tinture non inquinanti. L’invito a rappresentare Sanremo della Maison Daphné a Venezia è quindi una testimonianza di quanto attraverso lo stile italiano e l’alta sartoria si possa dimostrare un forte Heritage, storia e tradizione del Ponente Ligure.

Una passerella che ha celebrato bellezza ed eleganza, con abiti dai tessuti leggeri, colori vivaci, frange e tagli sofisticati. Leitmotiv della soirée è stata la tradizione dell’alta sartoria proiettata nella contemporaneità. Da una speciale attenzione verso le produzioni sostenibili, realizzate con tessuti organici come fibra di ginestra, fibra di legno e seta biologica, al desiderio di preservare e valorizzare le tradizioni del Made in Italy.

Oggi a più di 60 anni dalla sua nascita la casa di moda sanremese ha rieditato uno dei pezzi più prestigiosi in una limited edition del foulard “Rose Princesse Grace” che imprime su seta la bellissima rosa, icona di stile e eleganza come la Principessa. Voluta nel 1984 dal Principe Ranieri III in ricordo della scomparsa di Grace di Monaco, e per cui lo stesso Principe ha concesso il permesso di apporre il nome della Principessa sulla seta. Questo, come tutti i foulard del marchio ligure, è realizzato esclusivamente in Italia su twill di seta pura, seguendo tecniche artigianali. Ogni pezzo è orlato a mano, caratteristica che lo rende esclusivo e di eccellenza.