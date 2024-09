Sanremo, inaugurati i nuovi locali della Croce Rossa: saranno utilizzati per la Farmacia Solidale (Foto e video)

Ovunque, per chiunque... e con dei locali nuovi da utilizzare. Questo pomeriggio sono stati inaugurati i nuovi locali donati da Luigi Benso, fratello di Carlo Benso, al comitato matuziano della Croce Rossa Italiana. Carlo, volontario prematuramente scomparso e insignito della medaglia di terza classe nel 1986, ha lasciato un’importante eredità alla Comitato di Sanremo, situato in corso Imperatrice 104, accanto allo Sportello della Gentilezza. Per l'occasione presenti, oltre al presidente del Comitato matuziano, Ettore Guazzoni, anche il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

A partire dal prossimo mese, la struttura ospiterà la nuova Farmacia Solidale, parte del recente programma nazionale della Croce Rossa Italiana "Officine della Salute". Questo progetto mira a fornire assistenza socio-sanitaria gratuita alle persone più fragili e vulnerabili. Nella Farmacia Solidale, chi è in stato di bisogno potrà ritirare gratuitamente farmaci generici e da banco, forniti direttamente dalla CRI Nazionale.

Grande la soddisfazione del Presidente del comitato sanremese, Ettore Guazzoni, che ha dichiarato: "Con l'acquisizione dei nuovi locali, il Comitato di Sanremo è ora nella condizione di svolgere in piena autonomia e con continuità le attività dello Sportello della Gentilezza, Un'Italia che aiuta e della Farmacia Solidale, nell'ambito dei programmi entrambi promossi dalla sede nazionale della Croce Rossa Italiana".