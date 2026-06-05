Harley & Flowers Sanremo inaugura la nuova Club House a Badalucco: sabato 6 giugno festa aperta a tutti

Dopo vent'anni di attività e di passione condivisa sulle due ruote, gli Harley & Flowers Sanremo, gruppo di motociclisti nato nel 2006 nella città dei fiori, si prepara a inaugurare la propria nuova sede sociale. La nuova Club House sarà ospitata all'interno de “Il Vecchio Frantoio” di Badalucco, storico locale della Valle Argentina che per decenni ha rappresentato un luogo conosciuto e apprezzato da residenti e visitatori.

La storia dell'edificio affonda le sue radici nel passato: nato originariamente come frantoio, nel corso degli anni è stato trasformato in un caratteristico ristorante, diventando un punto di riferimento per la gastronomia locale. Dopo un lungo periodo di chiusura, oggi il locale torna a vivere con una nuova veste, diventando la casa degli Harley & Flowers.

Un luogo di incontro, amicizia e condivisione, dove parlare di moto, raccontare viaggi ed esperienze, organizzare raduni e coltivare quella passione che accomuna chi vive il mondo Harley-Davidson e delle moto custom. Ma non solo. La nuova Club House vuole essere uno spazio aperto, accogliente e conviviale, capace di coinvolgere anche chi non possiede una motocicletta ma desidera condividere momenti di socialità.

Per celebrare questo importante traguardo, sabato 6 giugno è in programma la grande inaugurazione. Durante la serata non mancheranno cibo, bevande e buona musica, ingredienti che accompagneranno un evento pensato per riunire amici, appassionati e curiosi. Gli organizzatori tengono a sottolineare che l'invito è rivolto a tutti, indipendentemente dal tipo di moto posseduta o anche a chi non ne possiede affatto. L'obiettivo è quello di creare un punto di ritrovo inclusivo, dove la passione per le due ruote diventa occasione di incontro e condivisione.

Terminata la festa inaugurale, la Club House aprirà regolarmente ogni venerdì sera dalle 21, diventando il punto di riferimento per gli Harley & Flowers Sanremo e per tutti coloro che avranno il piacere di fermarsi per una chiacchierata, un progetto di viaggio o semplicemente per trascorrere una serata in compagnia.