3x3 Italia Estathé 2026, oggi il via a Sanremo: Piazza Colombo si trasforma in un'arena del basket nazionale

Prende il via oggi a Sanremo la tappa del 3x3 Italia Estathé 2026, uno degli appuntamenti più attesi del basket estivo nazionale. Per tre giorni, da oggi fino a domenica 7 giugno, Piazza Colombo sarà il centro della manifestazione grazie al campo da basket allestito sul solettone, pronto ad accogliere atleti, appassionati e curiosi.

L'evento è organizzato dal BVC Sanremo, in collaborazione con il Comune e Sanremo Città della Musica, e riporterà nel cuore della città alcuni tra i migliori interpreti italiani della disciplina olimpica del basket 3 contro 3. La giornata odierna sarà dedicata agli allenamenti delle squadre professionistiche e alla serata inaugurale della grande famiglia del 3x3, momento di incontro e festa che aprirà ufficialmente la manifestazione. Il programma entrerà nel vivo domani, sabato 6 giugno, quando a sfidarsi saranno le categorie Pro Man e Pro Women. In palio non soltanto un importante montepremi, ma anche preziosi punti del ranking FIBA 3x3, determinanti per la qualificazione alle Finali Scudetto 2026 e per la classifica mondiale degli atleti.

Domenica spazio invece ai giovani con le categorie Under 18, Under 16 e Under 14, protagoniste di una giornata dedicata alle nuove generazioni del basket. Non mancherà il minibasket, con i tornei riservati agli Scoiattoli, in programma sabato mattina, e agli Aquilotti, attesi domenica mattina. Sanremo si conferma così una delle piazze di riferimento del basket 3x3 italiano, trasformando ancora una volta Piazza Colombo in un palcoscenico sportivo di grande richiamo. Gli organizzatori hanno inoltre previsto forme di ospitalità per le squadre professionistiche provenienti da fuori regione, a conferma della rilevanza nazionale dell'evento.

L'appuntamento è quindi da oggi sul solettone di Piazza Colombo, dove sport, spettacolo e agonismo daranno vita a tre giorni di grande basket nel cuore della città dei fiori.