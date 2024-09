L’assessore regionale Marco Scajola tra costa ed entroterra nel weekend

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola sarà presente domani, alle 17 a Diano Marina in viale Matteotti 15, per l’inaugurazione della nuova sede dell’Imperia Ballet School. Alle 20 si sposterà a Ventimiglia, giardini Tommaso Reggio, per incontrare gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, reduci dal secondo posto assoluto ai Campionati Italiani. In serata l’assessore sarà a Imperia per partecipare agli eventi in occasione delle Vele d’Epoca.

Domenica Scajola prendere parte all’inaugurazione della sede sociale della Compagnia balestrieri di Ventimiglia, alle 10 in via Peglia 17. Alle 12 l’assessore, su invito del sindaco Matteo Orengo, sarà al tradizionale festival dello stoccafisso a Badalucco. Nel pomeriggio, alle 16, parteciperà ad Aurigo alla santa messa in occasione della festività di Maria Addolorata. A seguire, alle 17.30, sarà in calata Anselmi a Imperia per la cerimonia conclusiva e la premiazione delle Vele d'Epoca.