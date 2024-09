Formazione, assessore Scajola: "107 aziende e circa 1350 posizioni lavorative già disponibili. Torna il Career day di orientamenti"

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, con 3500 partecipanti e 1800 posti di lavoro disponibili, torna il Career Day di Orientamenti. Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), offrirà cinque giorni, dal 30 settembre al 4 ottobre, di incontro tra domanda e offerta di lavoro all’interno del palazzo della Borsa di Genova messa a disposizione dalla Camera di Commercio.

107 le aziende già iscritte, con 1346 posizioni di lavoro aperte. Numeri, destinati ad aumentare, che confermano la portata dell’evento ligure diventato uno dei più importanti, di questo genere, in Italia.

“Nel 2023 abbiamo voluto scindere il Career Day dal Festival di novembre, gli straordinari risultati ottenuti ci hanno dato ragione – esordisce l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Abbiamo portato in Liguria un evento di caratura nazionale con aziende da tutta Italia e dall’estero. Un’occasione unica per migliaia di liguri in cerca di occupazione che si ripeterà anche quest’anno e che fa già registrate numeri importanti a distanza di 20 giorni dalla sua apertura. Proseguiamo con l’incredibile lavoro di Orientamenti che, dal 2022 a oggi, ci ha consentito grazie alle varie manifestazioni organizzate di avere un contatto diretto e di supportare 500mila persone nella ricerca del miglior percorso formativo o, come nel caso del Career Day, di un impiego. Abbiamo sdoganato l’idea di una formazione fine a sé stessa proiettandola, sempre e comunque, al lavoro dando un aiuto senza precedenti non solo a chi lo sta cercando, ma anche alle aziende che faticano a trovare personale qualificato”.

Oltre ad aziende da tutta la Liguria e dal resto d’Italia l’edizione 2024 del Career Day vedrà la partecipazione di Germania, Svezia, Polonia e Austria tramite la Rete Eures, rete europea dei centri per l’impiego.



"Torna il Carrer Day con cinque giorni molto intensi in cui si incontrano le aziende che offrono migliaia di posti (l'anno scorso furono quasi duemila) per chi o entra per la prima volta nel mondo del lavoro o per chi cerca una nuova opportunità – commenta l'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche attive dell'Occupazione Augusto Sartori - In Liguria abbiamo fatto moltissimo per incentivare l'occupazione sia con il rinnovo del Patto del Lavoro nel Turismo giunto al settimo anno e il varo del Patto del Lavoro nel Commercio e nell'Artigianato sia con gli investimenti effettuati per il restyling totale del nostri efficienti Centri per l'Impiego che ormai sono un punto di riferimento importantissimo per i liguri. Sono certo che anche eventi come questo di Genova contribuiscano in maniera significativa al buon andamento dei dati occupazionali in Liguria che sono da alcuni anni in constante aumento con risultati anche superiori non solo alla media nazionale ma anche del Nord Italia”.



Per iscriversi e avere informazioni: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/