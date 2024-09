Addio alle Cantine Sanremesi? Un pezzo di storia di Sanremo potrebbe chiudere le sue porte

Celeste nostalgia. Sanremo potrebbe perdere un pezzo del suo cuore culinario. Le Cantine Sanremesi, storico ristorante situato in via Palazzo, che per anni ha accolto cittadini e turisti, offrendo non solo piatti tipici della cucina ligure, ma anche un’atmosfera che sapeva di tradizione, calore e autenticità, potrebbe chiudere nelle prossime settimane. Da qualche giorno, infatti, un semplice biglietto sulla vetrina racconta una realtà difficile da accettare: “Cedesi attività”. Quel foglio scarno e discreto, nascosto tra i profumi e i ricordi, sembrerebbe segnare la fine di un'epoca.

Le Cantine Sanremesi non erano solo un ristorante: erano un luogo dove il tempo sembrava rallentare, dove le chiacchiere con gli amici si intrecciavano con il profumo del pesto appena fatto, del pane croccante e dei sapori genuini della Liguria. Un rifugio per chi cercava qualcosa di più di una semplice cena: un legame con la storia, con le tradizioni, con l’anima di una città come Sanremo. Momenti da vivere con parenti e amici.

Nel cuore della vecchia via Palazzo, tra i carruggi che raccontano la storia della città matuziana, le porte delle Cantine si sono aperte infinite volte per accogliere viaggiatori da tutta Italia e da tutto il mondo, ma anche abitanti del posto, innamorati della cucina della Riviera e dei suoi sapori genuini. Ora, quel biglietto sulla porta lascia un senso di vuoto e... di nostalgia.

Una domanda resta sospesa nell'aria per i residenti di Sanremo: chi prenderà il testimone? Chi continuerà a portare avanti la storia, a dare vita a quei piatti che raccontano la Liguria in tutta la sua bellezza e semplicità? Qualunque sia il futuro di questo angolo della città matuziana, una cosa è certa: le Cantine Sanremesi resteranno un ricordo indelebile nella memoria di chiunque abbia avuto la fortuna di varcarne la soglia. Un luogo che, pur chiudendo le sue porte, resterà sempre aperto nel cuore di Sanremo e di chi lo ha amato.