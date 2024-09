Sanremo: conferenza sugli squali della biologa marina e docente Manuela Galli allo Yacht Club

Lo Yacht Club Sanremo e la Famija Sanremasca hanno ospitato sabato 7 settembre la Biologa marina e docente Manuela Galli ad una cena-conferenza con argomento 'Gli Squali - considerati esseri feroci e pericolosissimo sono in realtà vittime dell’uomo'.



"I cinquanta partecipanti - si spiega nel comunicato - hanno seguito con particolare interesse le articolate e puntuali informazioni scientifiche che la relatrice ha corredato con immagini, libri, tavole di squali dipinte e modellini.



Il coordinatore, Consigliere della Famija Sanremasca e console del Mare Gianni Manuguerra ringrazia per la presenza la Comandante del Porto di Sanremo, TV Isabella De Luca, il Consigliere della Famija Sanremasca Paolo Ferrari, il Presidente onorario del Consolato del Mare Gustavo Ottolenghi, la consigliera e console Milly Orlando Gaggero, la Presidente del Circolo Capo Verde, console Gina Zaoli, la Presidente dei 'Giants' Prof.ssa Tiziana Zennaro, il Presidente de 'U Luvassu' Miller Vaccari e tutti gli altri partecipanti.



La particolare fisiologia degli Squali, le diverse forme e dimensioni, i differenti stili alimentari, i vari 'caratteri' di questi abitatori degli abissi che ancora incutono paura o terrore sono stati ben illustrati ed hanno fornito una corretta visione di uno degli animali marini meno amato e più temuto. Tuttavia, l’uomo, oggi 'padrone' di questo mondo, non si limita a cacciarli per il nutrimento. Vengono cacciati in quantità smisurata e con tecniche aberranti, solo per prelevarne le pinne, necessarie per la preparazione della 'famosa' zuppa di pinne di Squalo… Si può proprio affermare che l’uomo non cambia mai, rimane nel tempo 'tale e squalo'.



Gianni Manuguerra informa al termine che, in autunno, verranno invitati allo YCS i Biologi Marini della associazione 'I Delfini del Ponente' di Imperia che illustreranno il magico mondo delle Tartarughe Marine Caretta Caretta, che ultimamente hanno deposto uova anche sulle nostre spiagge".