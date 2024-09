Bordighera, rosario animato e santa messa: la festa patronale Madonna dei Fiori inizia con il triduo (Foto e video)

Il triduo dà inizio alla Festa patronale Madonna dei Fiori a Bordighera. La comunità da giovedì si è riunita ogni sera, nella chiesa Madonna dei Fiori, per partecipare al rosario animato e alla celebrazione della santa messa in preparazione della giornata di domani.

Giovedì e venerdì la funzione religiosa è stata celebrata dal reverendo don Michele Maria Tenzon che durante l'omelia ha sottolineato: "La Madonna non è solo il segreto per vicinare noi a Dio ma anche per avvicinare gli altri a Dio, soprattutto quelli che hanno un cuore duro. Per riuscirci bisogna cercare di far entrare nel loro cuore Maria e basta pochissimo, basta suggerire un piccolo gesto come per esempio dire tre Ave Maria al giorno e così piano piano Maria entra nei loro cuori fino a quando riesce a consegnarli a suo figlio e a Dio. Ho conosciuto persone che, anche se non andavano a messa ogni domenica, quando c'era la festa della Madonna, però, andavano sempre. Maria riesce a entrare in una breccia e la lavora. La Madonna è bravissima nel farci andare a Dio ma è anche importante l'azione di Maria in coloro che già hanno accolto Dio nella loro vita ma vogliono aumentarne il rapporto. Per farlo bisogna aumentare prima il rapporto con Maria. Suggerisco, perciò, di leggere un libretto: il 'Trattato della vera devozione a Maria' scritto da San Luigi Maria Grignion de Montfort nel XVIII secolo che fa conoscere chi è veramente Maria e dà consigli pratici per instaurare rapporti con lei. Indica, infatti, quattro relazioni con lei: per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria, che significa obbedire in ogni azione e lasciarsi muovere in ogni azione dal suo spirito, che è il santo Spirito di Dio; agire imitando Maria, secondo il suo spirito, abituandosi a chiedersi come la farebbe lei. Poi c'è agire uniti a Maria e cioè bisogna abitare nel bell'interno di Maria con compiacenza, in esso riposarsi in pace, appoggiarsi con fiducia, nascondersi con sicurezza e perdersi senza riserva e agire al servizio di Maria. Essere sempre accompagnati da lei, perché in ogni caso c'è un bella differenza tra andare da soli ed essere accompagnati da lei, e vivere per Maria, offrire tutto quello che facciamo a lei. Bisogna abituarsi a pensarla il più spesso possibile e usare creatività per usare stratagemmi che ci fanno pensare a lei, come anellini, braccialetti o collane. Bisogna, inoltre, abituarsi a parlare con la Madonna raccontandole tutto quello che abbiamo fatto nella giornata, è un'abitudine che porta benefici unici".

Questa sera, invece, la santa messa solenne sarà presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Domani, domenica 8 settembre, alle 17.30, vi sarà la processione che partirà dalla chiesa e proseguirà lungo le vie del quartiere mentre alle 18.30 vi sarà la santa messa solenne che sarà nuovamente presieduta dal vescovo Suetta, che impartirà pure la santa Cresima ai ragazzi.

Un evento religioso ma anche benefico. "Sabato e domenica sera dalle 20 vi sarà il festino gastronomico di beneficenza nel giardino delle nostre opere parrocchiali. I fondi che verranno raccolti con la sottoscrizione a premi saranno utilizzati per sostenere le spese del nuovo impianto elettrico necessario al funzionamento delle campane della chiesetta che è stato sostituito quest'anno a causa della sua rottura. Il costo già anticipato è stato di 5mila euro" - dice don Salvatore - "In caso di pioggia il festino sarà presso il refettorio dell'ex seminario di Bordighera".