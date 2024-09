Festa patronale Madonna dei Fiori: cambia la viabilità a Bordighera (Foto)

Cambia la viabilità a Bordighera in occasione della festa patronale a Madonna dei Fiori. Il 5, 6, 7 e 8 settembre la comunità si riunirà, infatti, nella chiesa Madonna dei Fiori per festeggiare la ricorrenza.

In particolare, i giorni 7 e 8 settembre dalle 15 alle 23 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Arca di Noè mentre domenica 8 settembre dalle 17.30 verrà chiuso il traffico veicolare in via Pasteur, nel tratto compreso tra via Arca di Noè e piazzale Morlotti, fino al termine della processione religiosa, che verrà scortata dagli agenti della polizia locale.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea, emessa dalla polizia locale, per la disciplina della circolazione stradale ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.