Bordighera, salta la processione ma il maltempo non ferma la festa patronale Madonna dei Fiori (Foto e video)

Il maltempo fa saltare la processione ma non ferma la Festa patronale Madonna dei Fiori a Bordighera. La comunità, ieri sera, si è, infatti, riunita nella chiesa Madonna dei Fiori, per partecipare alla santa messa solenne presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

Per l'occasione il vescovo Suetta ha anche impartito la santa Cresima ai ragazzi presenti. "Siamo qui oggi riuniti per celebrare l'eucarestia - dice il vescovo Antonio Suetta - che è segnata da due grandi motivi di gioia e di festa: la festa patronale di questa comunità parrocchiale della Madonna dei Fiori e la celebrazione del sacramento della confermazione per altri sette ragazzi di questa comunità".

I festeggiamenti patronali sono poi proseguiti con il festino gastronomico di beneficenza che a causa del maltempo è andato in scena nel refettorio dell'ex seminario di Bordighera.