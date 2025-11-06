Verso le feste di fine anno: Badalucco si prepara a vivere la magia del Natale con luci, giochi e solidarietà nel cuore del paese

Il Natale sta per accendere la sua magia a Badalucco, dove il Comune ha promosso un progetto ricco di iniziative pensate per far rivivere i valori autentici delle festività: comunità, fratellanza e solidarietà. L’obiettivo è duplice: creare un’atmosfera natalizia accogliente e gioiosa, e allo stesso tempo sostenere le attività commerciali e artigianali locali, valorizzando il centro storico e incentivando la socialità.

L’Amministrazione comunale di Badalucco ha infatti partecipato all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare con il Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 2025 'Natale in Liguria', promosso dal Ministero del Turismo e dalla Regione Liguria. Il Comune ha approvato il progetto 'Natale a Badalucco', per un valore complessivo di € 9.180,00, di cui € 4.590,00 quale cofinanziamento comunale già stanziato nel bilancio 2025/2027. Il cronoprogramma prevede lo svolgimento delle iniziative dall'8 dicembre al 7 gennaio, in coerenza con le tempistiche previste dall’avviso regionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di ricreare nel borgo di Badalucco la tipica atmosfera natalizia di una volta, valorizzando il senso di comunità, la socialità e la partecipazione.

Attraverso eventi, spettacoli e installazioni luminose, si intende offrire momenti di svago e aggregazione per bambini, famiglie e visitatori, sostenendo al contempo le attività commerciali e artigianali locali. Il programma prenderà il via l’8 dicembre con l’installazione di 15 punti luce lungo la via principale del paese, una sfera tridimensionale luminosa con scie in Piazza Duomo e una grande scritta 'Auguri' posta all’ingresso del paese, simbolo di benvenuto e speranza per residenti e visitatori.

Il cuore pulsante delle festività sarà il “Villaggio di Natale”, che prenderà vita il 23 dicembre. Una giornata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, con un ricco calendario di attività:

- Parata di apertura e animazioni itineranti in costumi natalizi;

- Casa di Babbo Natale con accoglienza dei più piccoli, cassetta delle letterine e poltrona per le foto ricordo;

- Photo Booth natalizio, con stampa immediata e possibilità di personalizzare la foto con data e titolo dell’evento;

- 'I giochi dei Folletti di Babbo Natale', un’area ludica con giochi artigianali in legno per grandi e piccini;

- Spettacolo “Un Natale coi fiocchi”, tra magia, giocoleria luminosa ed equilibrismo;

- E per concludere, distribuzione gratuita di zucchero filato a tutti i bambini.

Tutti gli eventi saranno gratuiti, offrendo così un momento di spensieratezza e festa anche alle famiglie in difficoltà e alle fasce più fragili della popolazione. Un’iniziativa che mette al centro l’inclusione, la socialità e il benessere della comunità. Oltre alla dimensione ricreativa, il progetto mira anche alla promozione del commercio locale e alla valorizzazione del borgo storico di Badalucco, che per l’occasione si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio. Un’occasione per attrarre visitatori, far conoscere le eccellenze artigianali e gastronomiche del territorio e riscoprire insieme lo spirito autentico del Natale.

Il Comune realizzerà una campagna promozionale sui principali canali di comunicazione e social media, valorizzando il contributo del Ministero del Turismo e della Regione Liguria, con un investimento comunale di circa € 250,00 dedicato alla visibilità dell’iniziativa.