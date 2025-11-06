Festival 2026, aumentano i rimborsi per gli artisti: atteso l’incontro tra l’assessore Sindoni e i discografici il 13 novembre

Negli ultimi anni molti professionisti del settore musicale avevano espresso insoddisfazione per i rimborsi considerati troppo bassi rispetto alle spese sostenute durante il soggiorno nella cittadina ligure. La cifra prevista per il 2025 – circa 63.000 euro – veniva ritenuta insufficiente a coprire i costi di vitto, alloggio e trasferte necessari per un evento che comporta settimane di prove, ospitate e attività promozionali.

La situazione è cambiata con un aumento di circa 12.000 euro: il rimborso base riconosciuto a ciascun artista sale così a 75.000 euro, ai quali si aggiungono 3.000 euro per ogni componente in più in caso di band o gruppi musicali. Inoltre, sono previsti ulteriori 4.000 euro per l’ospite della serata dedicata alle cover, cifra che raddoppia a 8.000 euro se l’ospite è una band o un artista internazionale. Diverso il trattamento per le Nuove Proposte, che riceveranno un rimborso di 25.000 euro, con un’integrazione di 3.000 euro per ogni membro aggiuntivo nel caso di gruppi. Un’altra novità riguarda la partecipazione alle trasmissioni televisive collegate al festival: gli artisti saranno presenti a Domenica In, in diretta dal Teatro Ariston, e prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani a dicembre, dove al Casinò presenteranno i brani in gara.

Ma il tema economico non si ferma qui. Il prossimo 13 novembre è previsto un incontro tra l’assessore al turismo Alessandro Sindoni e i discografici, un appuntamento molto atteso che arriva a pochi giorni dalla riunione dello stesso Sindoni con le associazioni degli albergatori. Sul tavolo, il nodo dei prezzi elevati degli hotel durante il Festival, motivo di proteste da parte di artisti e case discografiche nelle ultime edizioni. L’obiettivo dell’incontro sarà trovare un equilibrio che permetta di contenere i costi senza penalizzare il comparto turistico, fondamentale per l’economia sanremese.

Un confronto che potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti tra istituzioni locali e industria musicale, con la speranza che il Festival di Sanremo 2026 riesca a conciliare spettacolo, promozione e sostenibilità economica per tutti gli attori coinvolti.