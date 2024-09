Servizio scuolabus di Sanremo: in programma la discussione sul supporto ai disabili, contributo da 118mila euro e primo passo verso la gratuità

Un primo passo nella proposta del vicesindaco Fulvio Fellegara per la gratuità del trasporto per gli studenti disabili sembra essere ormai essere stato fatto, in seguito all'assegnazione di un contributo di € 118.557,55, finalizzato al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, grazie alla fornitura da parte del Ministero dell'Interno di una somma da utilizzare proprio nel potenziamento di attività di questo tipo.

Affinché la procedura possa essere attuata sarà però necessario un intervento sul regolamento comunale, che al momento non prevede questa possibilità. Variazione che potrebbe essere argomento di discussione del prossimo consiglio comunale, così da poter procedere all'utilizzo dei fondi.