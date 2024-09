Riva Ligure, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ospite d'onore alla festa della Lega provinciale (Foto e video)

A distanza di poche settimane dall'ultima visita di un esponente del governo, Riva Ligure ha ospitato questa sera il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della Festa Provinciale della Lega. Il comune, alle porte di Sanremo, è stato nuovamente al centro dell'attenzione politica, confermandosi punto di riferimento per incontri di rilievo.

Il Ministro Valditara è stato accolto con entusiasmo, e tra coloro che hanno partecipato al suo arrivo c'erano anche il vicesindaco di Riva Ligure, Francesco Benza, esponente di spicco della Lega locale, e il sindaco Giorgio Giuffra. "Prima della festa abbiamo avuto l'onore di ricevere in Comune il ministro", spiega Giuffra. "È stato un modo per incontrarci e fargli conoscere le nostre peculiarità nel mondo della scuola, oltre a spiegargli cosa stiamo facendo per far sì che i nostri edifici siano sempre più accoglienti."



Proprio da Valditara sono arrivate importanti notizie per le scuole liguri: "Quest’anno partirà Agenda nord, solo per la Liguria abbiamo stanziato 7 milioni di euro che andranno a supporto di quelle scuole che denunciano maggiori criticità, soprattutto nelle aree delle grandi città".

Il ministro si è poi soffermato sugli investimenti nel mondo della scuola in generale: "Abbiamo investito importanti risorse, in particolare nei contratti dei docenti (3,3 miliardi di euro nell'ultima finanziaria, con aumenti di 160 euro al mese)", ha spiegato Valditara. "Non era mai successo. Abbiamo destinato tante risorse alla scuola italiana, come il miliardo e 200 milioni di euro aggiuntivo ai fondi del PNRR. Siamo orgogliosi di aver utilizzato fondi extra per la scuola italiana e sono speranzoso che possano arrivare altre risorse."

La presenza del ministro come ospite d'onore ha rappresentato un momento importante per il partito e per l'intera comunità, in una serata che ha visto la partecipazione di cittadini, sostenitori e rappresentanti istituzionali. Oltre a Valditara, a Riva Ligure si è tenuta una vera e propria passerella di figure di spicco della Lega. Tra i presenti, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il primo cittadino di Ospedaletti Daniele Cimiotti, il presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana, il segretario provinciale Antonio Federico e il segretario regionale nonché viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi.