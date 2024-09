Riva Ligure: parata di esponenti della Lega per la festa provinciale e Piana apre al civismo "Il nome del candidato? Nelle prossime ore" (Foto)

Sorrisi, strette di mano e volti distesi. Ieri sera, Riva Ligure è stata teatro di un’importante serata politica (e strategica) in occasione della Festa Provinciale della Lega, che ha visto come ospite d’onore il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’evento ha attirato numerosi esponenti del Carroccio, trasformando la serata in una vera e propria sfilata di figure di spicco del partito, ma anche nell’occasione per discutere degli ultimi dettagli in vista delle imminenti elezioni regionali.

Sul palco, insieme a Valditara, hanno partecipato al dibattito esponenti locali e nazionali del partito. Tra questi, il presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alessandro Piana, il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, e il segretario provinciale della Lega, Antonio Federico, oltre alla consigliera regionale Sonia Viale e i "padroni di casa" Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, e Francesco Benza, vicesindaco ed esponente della Lega della provincia di Imperia.

È stato proprio Piana a toccare il tema del candidato per il centrodestra: "Sicuramente, come detto in passato, abbiamo una rosa di nomi autorevoli con profili di tutto rispetto, in grado di fare il candidato presidente e governare la Regione Liguria. Ci vorrà ancora qualche ora per sciogliere le riserve, ma ormai la politica moderna ci ha abituato. Le coalizioni già ci sono, e le liste civiche che si costituiranno intorno al presidente pure". Come Rixi, anche Piana ha aperto al civismo: "Credo che la componente civica, che caratterizza molti comuni della nostra regione, abbia il diritto di esprimere la propria preferenza".

Durante il dibattito, sia dal palco che negli incontri precedenti, è stato lanciato un chiaro messaggio: "No alla Regione in mano alla sinistra". Un concetto ribadito dal sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha dichiarato che la "Regione Liguria non può finire in mano ai 'comunisti ideologici', alla sinistra del no".

La presenza di Valditara ha conferito ulteriore rilievo alla serata, in cui si è discusso anche del futuro della scuola e degli investimenti che il governo ha destinato al settore. Il ministro ha ribadito l’impegno del governo nell’aumentare i fondi per l'istruzione, un tema che ha trovato grande risonanza tra i presenti.