Taggia-Badalucco, becco in libertà sulla Strada Provinciale 48: rischio incidenti

Da mesi, gli abitanti di Taggia e Badalucco segnalano una situazione di pericolo lungo la Strada Provinciale 48, all’altezza di Villa Noiosa, causata da un becco in libertà che vaga nei pressi della carreggiata. L'animale, che si sposta frequentemente sulla strada, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale, con la possibilità di causare incidenti.

Un residente della zona ha contattato più volte le autorità competenti, tra cui l’ASL e la Forestale, per trovare una soluzione. Con il passare del tempo, l'animale sembra essersi abituato alla presenza delle persone, avvicinandosi senza paura alle abitazioni e attraversando ripetutamente la strada, diventando un pericolo sia per gli automobilisti sia per la sua stessa incolumità.