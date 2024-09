Piatti prelibati, musica e prevenzione: "Sapori alla Marina" anima il porto Cala del Forte a Ventimiglia (Foto e video)

Musica dal vivo, piatti prelibati e prevenzione attirano tantissime persone, cittadini e turisti, al porto Cala del Forte a Ventimiglia. E' stata un successo, ieri sera, la prima delle tre serate di "Sapori alla Marina", giunta quest'anno alla quinta edizione.

La manifestazione enogastronomica, che rientra nel calendario delle manifestazioni estive, è a cura della Confcommercio di Ventimiglia in collaborazione con il Comune e Cala del Forte. “Sapori alla Marina ha radunato tantissimi visitatori, curiosi di degustare ottimi piatti in un clima di festa, all'interno di una location elegante" - commenta il presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi - "Desidero ringraziare tutti i partner a partire da Regione Liguria, al Comune e al Porto Cala del Forte".

Due pasticcerie e diciotto locali, da Ventimiglia a Bordighera, per tre giorni propongono una grande varietà di piatti, specialità tipiche della cucina ligure locale e portate particolari e ricercate accompagnati da ottimi vini e birre. "La Regione Liguria esprime anche quest’anno il proprio sostegno all’evento Sapori alla Marina ritenendolo fondamentale per la promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche" - sottolinea il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana presente all'evento insieme al consigliere regionale Sonia Viale - "Queste iniziative non solo promuovono la ricca tradizione culinaria locale ma rappresentano anche un'importante leva di marketing territoriale strutturato nel tempo e negli spazi, capace di attrarre turisti da tutto il mondo. La Liguria, con le sue straordinarie risorse naturali e culturali, sostiene quindi l'iniziativa e la pregiata filiera che ha portato alla sua realizzazione: un parterre di produttori e aziende che fanno della qualità il proprio punto di forza".

Un'occasione per mangiare bene e divertirsi grazie all'intrattenimento musicale che allieta l'evento con musica di sottofondo alternata all'esibizione di gruppi musicali. "Un evento molto apprezzato dai residenti e dai turisti, capace di incrementare anche i nostri rapporti transfrontalieri con Francia e Principato di Monaco" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "E' un appuntamento di qualità, che mostra una sinergia e una collaborazione con Confcommercio, Regione Liguria ma anche con gli imprenditori locali e i nostri ristoratori”.

"Grandissimo successo già dalla partenza" - mette in risalto l'assessore Serena Calcopietro - "La varietà dei piatti proposti dai vari ristoranti e attività commerciali della zona sono piaciuti ai presenti. E' una manifestazione a cui Ventimiglia risponde sempre bene".

Quest'anno, inoltre, per volontà del comune di Ventimiglia, ai presenti all'evento vi era anche la possibilità di accedere a informazioni sanitarie e screening gratuiti per la prevenzione da parte dell’Asl Imperiese. "Sono felice di avere un evento nell'evento dando spazio anche alla prevenzione" - fa sapere Marco Agosta, vicesindaco di Ventimiglia - "Dobbiamo ascoltare il nostro corpo, che è il primo dottore che ci avvisa se qualcosa non va".

"Offriamo diversi tipi di test sia per quanto riguarda gli screening oncologici che per l'alimentazione" - dice la dirigente dell'Asl1 Valentina Pizzo - "Facciamo le prenotazioni per il pap-test. Inoltre, gli infermieri di comunità presenteranno chi sono e cosa fanno". "Ci dà la possibilità di avvicinare i cittadini che hanno bisogno di un infermiere di famiglia che li aiuti" - dichiara la dottoressa Paola Camia, direttore Asl del distretto Ventimiglia.

L'evento è riuscito in totale sicurezza grazie al duro lavoro della polizia di Stato, diretta dal dirigente del commissariato di Ventimiglia Andrea Migliasso, della polizia locale, della Protezione civile e della Croce Verde Intemelia. La manifestazione verrà riproposta questa sera e domani sera a partire dalle 19. Alla manifestazione partecipano il ristorante Funtanin di Ventimiglia, il ristorante Baia del Forte di Ventimiglia, il ristorante Marixx di Ventimiglia, la pasticceria Dulcis in Fundo di Vallecrosia, il ristorante La Musa di Ventimiglia, il ristorante Casa Buono di Trucco, Geppy's Bistrot di Ventimiglia, l'Enoteca Consani di Ventimiglia, Dolci Tentazioni di Bordighera, il ristorante San Giuseppe di Ventimiglia, il ristorante di U Cian di Isolabona, il Twiga Baia Beniamin di Ventimiglia, Sant'Ampelio Pane di Bordighera, il ristorante U Cavetu di Bordighera, Agua Bistrò di Bordighera, La Joya Bistrot di Bordighera, Pasta e Basta di Ventimiglia, la pizzeria Vesuvio di Ventimiglia, L'altro Gasoline di Ventimiglia e Pan e Pumata di Ventimiglia.