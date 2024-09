Sanremo: fa ancora discutere la situazione della stazione ferroviaria. "Pessimo biglietto da visita" le parole di un lettore

Una nuova segnalazione di malservizio alla stazione di Sanremo. Questa volta a scrivere alla nostra redazione è il nostro lettore Roberto che, come già avvenuto nei giorni scorsi, critica la situazione generale in cui si ritrova l'intera struttura, a cominciare dai tapis roulant con cui si possono raggiungere i binari:

"Oggi su otto tapis roulant totali, ben 6 sono rotti, oltre alla scala mobile per andare al binario 2. Sono mesi che piove dentro la stazione nel punto in cui i rulli iniziano. Il Comune non c'entra, è RFI/Trenitalia la responsabile di questo scempio, ancora con i muri a grezzo esterno, senza wifi e senza campo per i cellulari. Senza nulla, senza edicola, solo un bar. Chi ha permesso tutto questo? Che materiali sono stati usati se si rompono in continuazione? E il park sotterraneo? Da aver paura… Povera Sanremo, un biglietto da visita indegno!".