Elezioni Regionali: dopo la conferma di Orlando interviene Ioculano: "Profilo di alto livello, competente e capace"

“Oggi possiamo dichiarare ufficialmente aperta la campagna elettorale con il candidato Presidente alla Regione Liguria Andrea Orlando”.

Interviene così il Consigliere regionale ed ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, in relazione alla decisione del centrosinistra di candidare alla presidenza della Regione, Andrea Orlando. “Profilo di alto livello – prosegue - competente e capace: è senz'altro la scelta migliore che la coalizione di centro e centro-sinistra potesse intraprendere. Questa messa a disposizione del territorio non nasce da poco e ne è riprova la sua sempre più costante presenza ad eventi a cui lo abbiamo invitato e a cui non è mancato. Insieme ci siamo recati più volte sul cantiere del Tunnel di Tenda, nodo cruciale per il collegamento della nostra Regione con il Piemonte e con la Francia, abbiamo lavorato sul tema del lavoro frontaliero arrivando all'importante risultato del telelavoro, abbiamo visitato tantissimi comuni in provincia, soprattutto nell'entroterra e abbiamo visitato molte imprese locali”.

“Per esperienza e impegno dimostrato, Andrea ha tutte le qualità per guidare la nostra regione: in questi anni ha lavorato con competenza e passione in ruoli importanti come Ministro della Giustizia e del Lavoro, e sono sicuro che farà altrettanto per la Liguria, puntando su una regione più giusta, sostenibile e inclusiva. Con lui, possiamo costruire insieme una Liguria migliore, che per troppi anni è rimasta al palo e ci ha visto arretrare su tematiche cruciali per i cittadini come la sanità, le infrastrutture, il lavoro ed il turismo. Sanità, infrastrutture, lavoro: in Liguria si può”.