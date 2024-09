Ad Arma di Taggia è “Tempo di Svalutation”: le canzoni di Adriano Celentano in Piazza Chierotti

É atteso per Sabato 7 Settembre in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia l’ultima tappa del Tour del decennale di “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show”, lo spettacolo tributo al Molleggiato che da dieci anni riempie le piazze e i teatri d’Italia.

Reduce da una data a Bellano, in provincia di Lecco, lo show approda ad Arma di Taggia con il solito format: Enrico Gallo, performer ed imitatore incredibilmente somigliante all’originale, guida una band live di 8 elementi e una scenografia studiata nei minimi particolari per uno show di quasi 3 ore in cui cantare ed emozionarsi con i più grandi successi di 60 anni di carriera del cantautore più amato e discusso d’Italia.

Da Azzurro all’Emozione non ha voce, da Soli a Pregherò, un viaggio nella carriera e tra i successi di Adriano Celentano. Organizzato dal Comune di Taggia, l’ingresso è libero e l’inizio del concerto è previsto per le ore 21.15.