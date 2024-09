Caos Rt, trasporto degli studenti a rischio: vertice dal prefetto con sindacati e azienda

Potenziamento delle linee dando priorità ai ragazzi che devono raggiungere le scuole.

Sarà il tema del vertice previsto per domani mattina in Prefettura a Imperia tra le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) che già a fine luglio avevano attivato le cosiddette "procedure di raffreddamento", il pretto Valerio Massimo Romeo e i rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico, la Riviera Trasporti.

"Trovare una prima intesa sul servizio che sarà offerto da lunedì 16 settembre, giorno della prima campanella è fondamentale. Mancano le condizioni per garantire il servizio, altrimenti dovremmo dire ai genitori di organizzarsi con auto private", afferma Massimo Casella, sindacalista Cisl.

Il rischio, paradossalmente, non è nemmeno quello del sovraffollamento, ma che rimangano senza pullman i ragazzi per i quali l'azienda, secondo i sindacati, non può garantire mettere il mezzo e "che non vogliamo lasciare piedi".

Il tavolo è stato, dunque, convocato sia per fronteggiare l’emergenza che si trascinando da mesi che l'avvio delle attività scolastiche, soprattutto in territori complessi dal punto di vista della viabilità come l'entroterra.