Situazione della stazione FS di Sanremo, una lettrice si associa alle critiche di mal funzionamento

"Buongiorno Direttore,

Le scrivo per dirle che sono pienamente d'accordo sulla lettera in cui si denuncia la situazione della stazione di Sanremo e la sua assoluta inadeguatezza per le persone anziane.

A quanto detto vorrei aggiungere che dopo essersi fatti più di 300 metri coi bagagli è magari anche necessario (come nel mio caso) scendere e poi risalire le scale per attraversare i binari... L'alternativa è quella di allungare la strada prendendo due ascensori e passando da una zona laterale completamente isolata (e molto rischiosa direi) sotto l'unico occhio delle telecamere, ammesso che tutto funzioni....

Sono affezionata a Sanremo dove ho la seconda casa da più di vent'anni, fortunatamente posso ancora guidare, poi non si sa..... Vista la situazione oramai cronica, mi chiedo se almeno non sia possibile un minimo di servizio di trasferimento persone/bagagli anche a pagamento.

Rosanna L.".