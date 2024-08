Sanremo: Teatro del Casinò strapieno per 'UnoJazz&Blues' per il concerto di Jany Mc Pherson (Foto)

Teatro del Casinò di Sanremo pieno anche ieri, per la quinta tappa del festival 'Unojazz&Blues' per il concerto di Jany Mc Pherson che si è esibita dopo l'apertura dedicata a 'Freddy Colt & his Swing Kids'.

Nata a Cuba, dove ha collaborato con artisti come Omara Portuondo e Buena Vista Social Club, è una pianista dotata di straordinario talento ed è originale nel fraseggio e nell’improvvisazione con cui riesce a evocare i suoni della sua terra con una grande modernità. Il nuovo album A Long Way segue il precedente SoloPiano! e contiene tutte le sue magnifiche composizioni sostenute da una tecnica poderosa. Non a caso il leggendario chitarrista John Mc Laughlin l’ha voluta come special guest al North Sea Jazz Festival e al Montreux Jazz Festival.

Il festival, lo ricordiamo, è sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, ha il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

Negli anni, il festival ha accolto ospiti internazionali come Stefano Bollani, Enrico Rava, Raphael Gualazzi, Ron Carter, Nine Below Zero, Billy Cobham, Yellowjackets, John Mc Laughlin, Herbie Hancock. Il 12 settembre andrà in onda su uno dei canali Rai uno special dedicato all’Unojazz&Blues Festival e ai suoi momenti magici: quaranta minuti di live, interviste ai protagonisti e approfondimento sul jazz.

(Foto di Erika Bonazinga)