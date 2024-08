Camporosso: sabato prossimo un incontro dedicato alla cipolla egiziana con l'agricoltore-scrittore Marco Damele

Sabato prossimo, dalle 16 alle 17.30, si terrà un incontro dedicato alla cipolla egiziana ligure. L’evento, che si svolgerà a Camporosso Mare in via 2 giugno e vedrà la partecipazione di Marco Damele, esperto botanico, studioso di piante ed erbe del territorio e autore di numerosi testi sulla coltivazione sostenibile.

Durante l’incontro Damele offrirà un approfondimento sulla gestione colturale della cipolla egiziana, una pianta dalle straordinarie proprietà nutritive e terapeutiche. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere tecniche avanzate di coltivazione, dal trapianto alla raccolta, e di scoprire i segreti per ottenere il massimo rendimento da questa preziosa coltura. L’evento prevede anche una degustazione sensoriale, dove sarà possibile assaporare preparazioni a base di cipolla egiziana, esplorando i suoi molteplici usi in cucina. Un’occasione unica per apprezzare il gusto e le proprietà benefiche di questa pianta.

Marco Damele sarà disponibile per una sessione di firmacopie del suo ultimo libro “La Cipolla Egiziana Ligure”, appena pubblicato da Antea Edizioni. Un’opportunità per incontrare l’autore, porre domande e ottenere una copia autografata del manuale.