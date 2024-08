Ospedaletti: degrado sulle scale del parking sotteraneo, il Comune punta il dito contro Teknoservice (Foto)

Numerosi cittadini hanno segnalato una grave situazione di degrado sulle scale del parcheggio sotterraneo di via Cavalieri di Malta, ad Ospedaletti. Graffiti, rifiuti abbandonati e un generale stato di sporcizia hanno indotto decine di residenti a protestare.

Queste segnalazioni confermano un problema più ampio che sta affliggendo la città: la carenza di pulizia delle strade. Le strade sporche e un generale senso di abbandono sono solo alcuni dei problemi che stanno emergendo in città. In questi giorni, l'amministrazione comunale ha individuato in Tekno Service, l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti e della pulizia stradale in diciotto comuni, compreso Ospedaletti, la principale responsabile di questa situazione.

In Comune, infatti, sarebbero irritati per la "scarsa efficienza e qualità" di questo ultimo periodo, nonostante l'aumento dei costi per mantenere il servizio. Risolvere questo problema, però, non è semplice, poiché Ospedaletti non ha un controllo diretto sulla società. Essendo Ventimiglia il Comune capofila del servizio, qualsiasi intervento richiede numerosi passaggi burocratici, sottraendo tempo prezioso all'amministrazione comunale e non garantendo una rapida soluzione.

Per questo motivo, il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha richiesto urgentemente al Comune di Ventimiglia di convocare una riunione.