1909-2024, passione e spirito di squadra: il Ventimiglia Calcio compie 115 anni (Foto e video)

Il Ventimiglia Calcio compie 115 anni. La storica associazione sportiva ventimigliese oggi festeggia un compleanno speciale, ennesima tappa della sua gloriosa e tormentata esistenza, ricca di vittorie e riconoscimenti, di tonfi dolorosi e di entusiasmanti risalite.

Un traguardo importante perché in centoquindici anni prima la Ventimigliese e poi il Ventimiglia calcio hanno scritto una storia meravigliosa che narra di calcio, che racconta grandi sfide, giocate con passione e orgoglio, ma soprattutto racconta una storia che parla di uomini. "Quello che raggiungiamo oggi è un traguardo davvero prestigioso, che solo poche realtà possono vantare, in tema di longevità sportiva. Siamo davvero orgogliosi di averlo raggiunto grazie allo spirito di sacrificio che ha sempre animato la dirigenza della nostra società" - commenta il presidente del Ventimiglia Calcio Vincenzo Savarino - "Quello che in centoquindici anni ha sempre contraddistinto il Ventimiglia calcio è proprio la continuità del percorso intrapreso dai soci fondatori e portato avanti con il massimo entusiasmo, col fine di promuovere, sviluppare e far accrescere la pratica dello sport di squadra, nel rispetto della sana e corretta competizione e della solidarietà".

Tutto cominciò ad inizio del secolo scorso con una pattuglia di pionieri che si cimentò su qualcosa di simile a un campo di calcio tracciato alla buona e recintato con delle corde, dove oggi ci sono i giardini pubblici. Una passione per il gioco del pallone durata fino a oggi. In 115 anni i colori del Ventimiglia Calcio sono arrivati ovunque: dai terreni polverosi delle periferie più irraggiungibili fino a stadi importanti. "Il Ventimiglia calcio ha una storia lunga, fatta da persone di grande spessore, umano e tecnico, a livello calcistico. Il nostro credo è sempre stato quello di valorizzare i prodotti del nostro settore giovanile e continueremo su questa linea. Sono convinto che la nostra storia continuerà ancora a lungo, perché la Ventimigliese e il Ventimiglia calcio sono un orgoglio per la città, per il ponente ligure, per la nostra provincia e per l’intera regione" - sottolinea il presidente del Ventimiglia Calcio - "In questo particolare momento, per me è doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che mi hanno preceduto nell’incarico di Presidente, a tutti gli attuali collaboratori e ai volontari che si sono sempre applicati per svolgere la nostra attività sportiva. Ringrazio le amministrazioni comunali che si sono succedute e che ci hanno sempre aiutato nel nostro percorso. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri sponsor, per aver creduto nei nostri progetti e per averci supportato, ai nostri atleti, ai nostri allenatori e ai nostri dirigenti. Un grosso abbraccio a tutti e forza Ventimiglia!".

"Orgogliosa di poter festeggiare oggi, il 26 agosto, data emblematica per la nostra amata città, il 115esimo compleanno del Ventimiglia calcio" - commenta l'assessore allo Sport Serena Calcopietro - "Lo sport insegna ai giovani a inseguire le proprie passioni attraverso sacrificio e disciplina. È un grande messaggio anche di amicizia e di spirito di squadra che si deve avere anche nella vita. Non si vince solo con la preparazione atletica, servono soprattutto passione ed entusiasmo: è questo il messaggio positivo dello sport, che ha anche il potere di distogliere i giovani da cattive abitudini e insegnare loro uno stile di vita sano sotto tutti i punti di vista”.

"Da sempre vicini a questa storica associazione sportiva ventimigliese, realtà preponderante per Ventimiglia, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale" - aggiunge il consigliere comunale con l'incarico allo sport Enzo Di Marco - "Grazie alla continua collaborazione con l’associazione e l’assessore allo Sport, numerose sono le iniziative proposte da me e dall’Amministrazione, anche in materia di ripristino degli impianti sportivi, dove il Ventimiglia Calcio svolge la propria attività e, più ampiamente, tutta la riqualificazione dell’intera area".