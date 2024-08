Parco eolico nell'Imperiese, Viale (Lega): "Bene il parere tecnico negativo della regione"

"Bene che la Regione Liguria, tramite gli uffici competenti, abbia dato parere tecnico negativo al progetto del parco eolico 'Imperia Monti Moro e Guardiabella', attualmente in fase di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, come comunicato dal presidente ad interim Alessandro Piana, che ha confermato le preoccupazioni dei sindaci e di molti cittadini. Il progetto, che prevede l'installazione di 32 pale eoliche e che coinvolgerebbe ben 11 comuni del nostro entroterra, secondo il parere tecnico regionale, avrebbe un forte impatto ambientale, naturalistico, agricolo e paesaggistico, senza considerare che il progetto attuale non rispetta le indicazioni del D.Lgs. 199/2021 riguardo le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili e che l'area in questione fa parte della mappatura delle 'Aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici'". Lo dice in una nota Sonia Viale, consigliere e vicecapoguppo della Lega in Regione Liguria.

"Mi impegnerò in prima persona a monitorare il prosieguo dell’iter per tutte le motivazioni contenute nel parere espresso dalla Regione, che condivido. La Lega mette sempre al centro l'ascolto del territorio. Su progetti come questo è importante che ci sia la più ampia partecipazione delle comunità locali nei processi decisionali e che l'impatto per i cittadini e per l'ambiente sia ridotto al minimo".