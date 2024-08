Il distributore di Molini di Triora si prepara a riaprire: accordo con il Comune di Triora

Dopo il fallimento della precedente manifestazione di interesse, le amministrazioni comunali di Molini di Triora e Triora hanno deciso di prendere in mano la situazione per riattivare il distributore di carburanti della zona. Nella prima metà di settembre, i due Comuni dell'alta valle Argentina sigleranno l'accordo per l'acquisto dell'impianto, considerato un servizio essenziale per la comunità.

I lavori necessari per il collaudo, con un costo totale di circa 50 mila euro, verranno finanziati equamente dai due Comuni, con una spesa di 25 mila euro ciascuno. Successivamente, verrà indetta una nuova gara d'appalto, con l'obiettivo di individuare un operatore privato interessato a gestire il distributore. L'auspicio è che l'attività possa ripartire entro la fine del 2024, colmando così un vuoto che si avverte in tutta la vallata. La convenzione è stata già approvata dal consiglio comunale di Triora e verrà discussa venerdì da quello di Molini di Triora.