Molini di Triora e Triora: approvato il protocollo d'intesa per la riapertura del distributore di carburante

Il Comune di Molini di Triora, in collaborazione con il Comune di Triora, ha approvato un protocollo d’intesa che sancisce l'avvio di un progetto fondamentale per il territorio: la riapertura dell’impianto di distribuzione di carburante situato a Molini di Triora. L’assenza di un distributore nella zona ha creato disagi per i residenti e le attività economiche, in particolare per il settore turistico, vista la lontananza del primo distributore utile, situato a circa 20 km nel Comune di Arma di Taggia. Il protocollo siglato tra i due comuni punta a colmare questa lacuna, restituendo un servizio essenziale alla comunità dell’Alta Valle Argentina.

L’accordo prevede una gestione condivisa dell’impianto, con una ripartizione equa delle spese necessarie per l’acquisizione e la messa in sicurezza della struttura. Entrambi i comuni contribuiranno al 50% delle spese, con un budget complessivo di 80.000 euro. Di questi, 10.000 euro saranno destinati all'acquisto dell’impianto, mentre il resto sarà impiegato per le opere di adeguamento e ristrutturazione.

Per garantire l’efficacia dell’iniziativa, il protocollo stabilisce la creazione di due gruppi di lavoro. Il primo sarà composto da rappresentanti politici e amministrativi, tra cui i sindaci dei due comuni, mentre il secondo avrà una funzione tecnica e sarà formato da dipendenti delle due amministrazioni. Questi gruppi avranno il compito di supervisionare l'intero processo, dalla riapertura alla gestione dell’impianto.

La gestione dell’impianto, una volta completati i lavori di ristrutturazione, sarà affidata tramite un bando pubblico. Il distributore sarà trattato come un servizio di pubblica utilità, cruciale per la mobilità dei residenti e dei visitatori della zona. Il Comune di Triora assumerà il ruolo di capofila del progetto, occupandosi dell’affidamento dei lavori, che dovranno essere completati entro la fine del 2024.

Il protocollo avrà una durata iniziale di un anno, con possibilità di rinnovo in caso fossero necessari ulteriori interventi per portare a termine il progetto. La collaborazione tra Molini di Triora e Triora rappresenta un passo importante verso la risoluzione di un problema che ha penalizzato per anni i cittadini e il tessuto economico della valle, migliorando così la qualità della vita e supportando lo sviluppo turistico del territorio.