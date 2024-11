Molini di Triora, riapre il bando per la gestione del distributore di carburante: domande entro il 26 novembre

Il Comune di Triora ha pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione dell'impianto di distribuzione carburante in via Piano della Fiera, nella località Ex Caserme Prealpi a Molini di Triora. La riattivazione di questo servizio, fermo da tempo a causa della mancata esecuzione del collaudo quindicennale, è cruciale per la comunità della Valle Argentina, poiché rappresenta l'unico punto di rifornimento di carburante nell'area.

In risposta a questa necessità, i Comuni di Triora e Molini di Triora, con un protocollo d’intesa siglato ad aprile 2024, hanno avviato un progetto per l’acquisizione e il ripristino dell’impianto, sperando di ricevere domande per la sua gestione, cosa che finora non è ancora avvenuta. Il bando prevede una concessione sperimentale di un anno, con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. L’impianto, che comprende anche il terreno su cui si trova, sarà affidato a un operatore economico che dovrà garantire l’avvio del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto e mantenerlo operativo per almeno 300 giorni all’anno.

La concessione non richiede il pagamento di un canone, ma l’operatore selezionato dovrà coprire i costi di gestione e potrà trattenere i proventi dalla vendita del carburante. Sarà inoltre tenuto a mantenere i prezzi allineati con quelli del distributore più vicino, situato a Badalucco. Il Comune si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria, delle utenze elettriche e idrauliche, e garantirà una connessione internet per il funzionamento dell’impianto.

Gli operatori interessati devono possedere requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria dimostrata da un fatturato annuo di almeno 500.000 euro negli ultimi tre anni, e capacità tecniche e professionali, con esperienza in attività simili. Le domande di partecipazione devono essere presentate in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Triora entro le ore 12:00 del 26 novembre 2024.

Contestualmente, il Comune di Triora ha approvato la liquidazione delle spese per l'acquisto di attrezzature necessarie alla riattivazione del distributore di carburante di Molini di Triora. La fornitura, affidata alla ditta Maser Italia S.r.l., ha un costo di 5.949,90 euro (IVA inclusa). La riattivazione dell’impianto segue diverse fasi operative: dall'approvazione del progetto esecutivo a settembre 2024 all'incarico di professionisti e ditte per la progettazione e fornitura dei materiali e degli impianti necessari. La ditta Maser Italia S.r.l. ha fornito il sistema automatizzato per il distributore, mentre i lavori di installazione sono stati affidati alla ditta Antonio Impianti.