Molini di Triora: distributore in paese, ci siamo? Pubblicata dal comune la manifestazione di interesse

Il Comune di Molini di Triora ha pubblicato ma ‘Manifestazione di interesse’ per la gestione in concessione del distributore nel piccolo centro della Valle Argentina, chiuso da tempo e molto importante per i residenti ma anche per chi la visita.

Il Comune, lo ricordiamo, è comproprietario con quello di Triora dell’impianto (che si trova sulla strada Provinciale) e della relativa attrezzatura. Nell’annuncio emanato dal Comune viene evidenziato come il distributore sia l’unico sul territorio comunale di Triora e Molini e che, costituendo un servizio pubblico, viene considerata importante la sua riapertura.

Vista la vetustà e l’usura del tempo, l’impianto di distribuzione necessita di lavori di manutenzione straordinaria per adeguarlo alla normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa atta ad ottenere il collaudo quindicennale dell’impianto di distribuzione carburanti.

A fronte dei costi di gestione, l’eventuale concessionario potrà tenere gli incassi, versando al comune di Molini un canone annuo di 2.000 euro per l’utilizzo delle attrezzature. Canone che verrà portato a scomputo dei lavori di adeguamento che dovranno essere eseguiti per l’ottenimento del collaudo quindicennale. La concessione avrà la durata di 15 anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto e del suo successivo collaudo.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più alto rispetto al canone posto a base di gara. Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate al Comune di Molini di Triora, esclusivamente via Pec a comune.moliniditriora.im@legalmail.it, entro e non oltre le 12 di venerdì 12 luglio prossimo.