Filippo Pilati eletto all’unanimità presidente dei giovani albergatori della Federalberghi Confcommercio imperiese

Filippo Pilati, figlio dell’indimenticabile Americo, è stato eletto all’unanimità, ieri lunedì 7 aprile, presidente provinciale dei Giovani albergatori della Federalberghi Confcommercio. Presenti all’elezione, oltre al presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi. Anche il presidente regionale dei Giovani albergatori Fabio Raimondo e il presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio Davide Trevia.

“Per me è un onore essere stato eletto presidente dei giovani albergatori, commenta il neoeletto presidente Filippo Pilati, in particolare in quanto nel nostro territorio l’ospitalità alberghiera rappresenta un punto fondamentale del turismo e dell’economia. Mio padre mi ha trasmesso la passione per il lavoro e l’importanza del sistema associativo. Mi metterò a disposizione dei colleghi per contribuire alla crescita e alla costruzione di un turismo sempre più qualificato e radicato nel territorio, soprattutto in un momento storico come questo in cui l’ospitalità richiede visione, innovazione e radicamento al territorio”.

“Sicuramente Filippo è una persona con una storia importante e ritengo sia ottimo che sia diventato presidente provinciale dei Giovani di Imperia, sottolinea il presidente regionale Fabio Raimondo, per il rilancio che si deve portare nel territorio, dando spinta e supporto anche alle iniziative che il comitato regionale sta portando avanti”.

“Un’elezione non è mai stata così semplice, dice il presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio Davide Trevia. Filippo ha un cognome importante e penso che Americo da lassù sarà felice, ma Filippo, prima di tutto, è un ragazzo molto bravo e preparato. Sono convinto che farà un ottimo lavoro e che sia la persona che serve per la Federalberghi”.