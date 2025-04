Sanremo, riunione di kick-off del progetto "Rivoluzioneambientale2" per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale

Riunione di kick-off del progetto "Rivoluzioneambientale2" , finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale. A valere sul FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, hanno partecipato con successo il Centro Solidarietà l’Ancora, in partnership con Amaie Energia e Servizi e il Centro Pastore. "Questo progetto risponde ai criteri di equità, inclusività sociale e sostenibilità, dichiara Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi. Abbiamo ripercorso il cronoprogramma con Casella per essere pronti ad ospitare almeno 12 unita' lavorative gia' nei mesi estivi. Siamo pronti a dare piena collaborazione per un inserimento puntuale dei nuovi operatori".

"Siamo in fase di avvio della selezione, con caratteristiche di concorso pubblico, afferma Mario Casella, titolare del Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore”, per 40 persone, appartenenti a fasce deboli della società e a rischio emarginazione, che verranno destinate a tre percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (tirocinio di 6 mesi presso aziende del territorio). Il progetto prevede l’orientamento degli utenti verso due corsi per Operatore ecologico e uno per Manutentore del verde, prima della fase di tirocinio in azienda. Il corso che formerà 15 operatori ecologici sarà fucina di professionalità da impiegare sul territorio sanremese. Di questi, i 12 allievi posizionati più in alto in graduatoria, saranno assunti con contratto di 6 mesi part-time 24 ore settimanali da AMAIE Energia e Servizi".

Nei prossimi giorni una conferenza stampa darà il via alla campagna informativa e sarà pubblicato sul sito www.centropastore.it/rivoluzioneambientale2 e sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.amaie-energia.it il bando per partecipare al percorso.