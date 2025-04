Il Gal Fish Liguria entra a far parte di Blue Circle: un passo strategico per la blue economy

Il Gal Fish Liguria annuncia con entusiasmo la propria adesione a Blue Circle, la community dedicata alla Blue Economy che promuove innovazione, networking e trasferimento tecnologico nel settore marittimo e ambientale. Questa scelta strategica rafforza il ruolo del Gal Fish Liguria nel sostenere la crescita sostenibile della filiera ittica e marittima, creando nuove opportunità di collaborazione con partner di rilievo.

Blue Circle rappresenta un ecosistema dinamico che unisce aziende, istituzioni, enti di ricerca e professionisti, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide dell’economia del mare. L’adesione del Gal Fish Liguria consente di accedere a un network altamente qualificato, valorizzando il proprio impegno per la sostenibilità e l’innovazione nel settore ittico e marittimo. Entrare a far parte di Blue Circle offre la possibilità di co-progettare eventi, iniziative e progetti strategici con gli altri partner della community. Questo rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il GAL FISH Liguria, che potrà così ampliare le proprie prospettive di sviluppo, accedere a nuove competenze e favorire l’integrazione tra operatori del settore.

“La nostra adesione a Blue Circle rappresenta un’importante opportunità per il Gal Fish Liguria - commenta il Presidente del GAL FISH Liguria Enrico Lupi -. Crediamo fortemente nel valore del networking e della collaborazione per sviluppare strategie efficaci a sostegno della filiera ittica e marittima. Con Blue Circle avremo la possibilità di confrontarci con partner di alto livello, contribuendo a progetti innovativi e sostenibili per il nostro territorio”.

Con questa scelta, il Gal Fish Liguria si conferma un punto di riferimento per lo sviluppo dell’economia del mare, puntando su innovazione, sostenibilità e sinergie di valore.

Un network prestigioso per rafforzare la reputazione e la visibilità

Blue Circle conta già l’adesione di partner di prestigio, tra cui I.T.T.L. Nautico San Giorgio, MSC Cruises, Spediporto, Assiterminal, Federlogistica, Arpal, H2Boat e Grandi Navi Veloci. La partecipazione a questo ecosistema innovativo permette al Gal Fish Liguria di rafforzare la propria reputazione, posizionandosi come un attore chiave nella promozione della Blue Economy e nella transizione verso un futuro più sostenibile.