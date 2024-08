Recital musico-teatrale alla chiesa vecchia di Bajardo

Sabato 17 agosto, alle ore 21 è ancora tempo di spettacoli alle Bajardo Lectures, l’università d’estate sul colle druidico. Dopo il “pienone” al concerto di mezz’estate sarà di scena uno spettacolo dal titolo “L’ultimo barcaro: una storia sull’acqua” scritto e interpretato dall’attrice veronese Beatrice Zuin. A metà tra teatro e recital musicale la serata racconterà di un mestiere quasi scomparso, quello dei barcaioli veneti, insieme ad una selezione di canzoni che parlano dell’acqua. Insieme alla voce si potrà ascoltare la chitarra del Maestro Carlo Ceriani.

Beatrice Zuin non è alla sua prima apparizione da queste parti: ha presentato concerti a Sanremo e ha già partecipato in veste di lettrice a due precedenti edizioni delle Bajardo Lectures, ma questa volta porta in scena uno spettacolo tutto suo, un momento di riflessione e insieme di gradevole ascolto. Artista con esperienze televisive, è passata dal cabaret al teatro shakespeariano, curando numerose produzioni anche in veste di regista.

Lo spettacolo avrà luogo nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia di San Niccolò (in caso di maltempo nell’attigua sala cinema del Castello).

L’iniziativa, organizzata dall’Accademia della Pigna e dall’Associazione “Amici di Bajardo”, è aperta a tutti ad ingresso libero.

La rassegna delle “Bajardo Lectures” proseguirà sabato 24 con una conferenza su Antonio Rubino.