Il maltempo che ha colpito questa mattina la nostra provincia ha anche letteralmente sradicato uno dei grossi rami della storica magnolia di largo Nuvoloni a Sanremo, a pochi passi dall’Hotel Lolli Palace.

E’ accaduto durante il passaggio del fortissimo fronte perturbato che ha colpito anche la città di Sanremo. Il ramo si è spezzato finendo in parte sull’aiuola che ospita l’albero e in parte sulla strada. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone.