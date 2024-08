Maltempo sulla nostra provincia: è stato l'effetto 'Downburst', tanti danni e nuove piogge in arrivo (Foto)

E’ stato l’effetto ‘Downburst’ a provocare il forte acquazzone, accompagnato dal vento forte che, questa mattina tra le 8 e le 10, hanno colpito la nostra provincia provocando gravi danni in diverse città della costa e dell’entroterra.

Si tratta di correnti ascensionali che si sviluppano nei cumulonembi più intensi e che, scendendo a terra si espandono in tutte le direzioni. Non sono come le trombe d’aria che sono dei ‘mulinelli’, che si spostano lungo una linea e proseguono la loro corsa.

I ‘Downbrust’ sono associati agli scrosci intensi e, dopo aver colpito il terreno, si espandono a 360 gradi. Da Arpal Liguria confermano che la probabilità di temporali sulla nostra provincia era considerata ‘bassa’ dai modelli matematici di ieri e, la maggior parte di essi, li dava più che altro in mare. Sono scesi tra i 20 e i 30 mm di pioggia con il picco massimo a Seborga. Venti fortissimi, con il 'record' a Ventimiglia con 141 km/h.

Mentre si fa la conta dei danni (e sono tanti nella nostra provincia anche se fortunatamente non disastrosi) ci si deve preparare ad altri tre passaggi di perturbazioni: la prima nel corso del pomeriggio, con un fronte piuttosto frastagliato che ora si trova sulla Francia del Sud e in mare. Altre due perturbazioni sono previste pure domani e domenica.

Intanto sono in corso decine di interventi dei Vigili del Fuoco, insieme agli uomini della Protezione Civile insieme a tanti volontari. La maggior parte degli interventi riguardano cornicioni ed alberi pericolanti o caduti, tettoie e tendoni divelti e strade bloccate.

La struttura temporalesca si è formata oggi in prossimità della Costa Azzurra e, pur mantenendo la parte più attiva sul mare, ha lambito anche il Ponente (come indicato nella vigilanza di ieri con la bassa probabilità di temporali forti).

Gli effetti più rilevanti (per nulla paragonabili a quelli previsti nello scenario di un’allerta massima o men che meno rossa) sono stati le numerose fulminazioni, le piogge intense sulle brevi durate (massimo 19.8 mm in 15 minuti a Seborga) e soprattutto quelli causati dalle violente raffiche associate al passaggio del temporale, i downburst, per cui non esiste un’allerta vento specifica.

Dalla serata di oggi avremo un nuovo passaggio perturbato, ancora da Ponente con fenomeni nella notte simili a quelli odierni: si attendono infatti venti rafficati anche intensi, numerose fulminazioni, possibili grandinate e piogge intense. Tuttavia i venti in quota saranno meno intensi, con conseguente maggiore lentezza delle strutture negli spostamenti e possibilità di grandinate forti e cumulate di pioggia più significative.

La bassa probabilità di temporali forti rimane nei settori interni e, dal pomeriggio, anche lungo la costa. Come detto, la situazione instabile durerà per tutto il fine settimana, e vista la bassa predicibilità dei fenomeni prefigurati sarà opportuno seguire attentamente la loro evoluzione e quella delle previsioni.

