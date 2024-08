Maltempo ad Arma di Taggia, il supermercato Spazio Conad rimane al buio per diversi minuti (Foto)

A causa del forte vento e della pioggia che da questa mattina si abbattono su tutta la riviera di Ponente, il supermercato Spazio Conad di Arma di Taggia è rimasto al buio per alcuni minuti. A differenza dei negozi presenti nel centro commerciale La Riviera, il supermercato è rimasto completamente senza luce. Nonostante l'interruzione del servizio, non ci sono stati grossi disagi per i clienti presenti. Sono diversi i cali di tensione elettrica segnalati nel centro commerciale.