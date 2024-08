Forte acquazzone su tutta la provincia: vento e pioggia spazzano sia il litorale che l'entroterra, raffiche a 140 km/h (Foto e Video)

Come annunciato ieri dal nostro giornale è transitato questa mattina un forte fronte perturbato sulla nostra provincia. Arrivato da Ovest, ha colpito sia il litorale che l’entroterra.

Venti fortissimi hanno spazzato la riviera di ponente, provocando danni ad alcune strutture, portando via ombrelloni e qualche tettoia. Forti piogge si sono abbattute per quasi un’ora, facendo abbassare le temperature di 6 o 7 gradi in pochissimi minuti.

Sono scesi tra i 20 e i 30 millimetri di pioggia, con alcuni picchi a Seborga, Ceriana e Ventimiglia. E’ stato il vento che ha provocato più danni con la velocità massima raggiunta a Ventimiglia con 141 km/h, mentre a Sanremo è arrivato a 77 ed a Imperia a 70 km/h.

Già molte le proteste di commercianti ed albergatori che non hanno ricevuto nessuna 'allerta' dalla Protezione Civile. La conta dei danni verrà fatta più tardi mentre in questo momento i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia sono al lavoro per i danni segnalati dai cittadini.

Ad Ospedaletti il vento arrivato dal mare ha addirittura sollevato alcune barche dei pescatori mentre molti danni si sono registrati ad Ospedaletti e anche a Sanremo. Intanto la perturbazione si sta spostando e, nelle prossime ore tornerà il sole.