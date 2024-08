Sanremo: ieri sera lo spettacolo degli 'Alti e Bassi' al 'Franco Alfano' con il gruppo 'Alti e Bassi' (Foto)

Nuovo appuntamento, ieri sera per la 'Sanremo Summer Symphony', la rassegna musicale frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Comune di Sanremo e gli operatori del turismo, che sta portando nella “città della musica” artisti di fama nazionale e internazionale.

Sul palco con l’orchestra (diretta dal M° Ernesto Colombo) gli 'Alti e Bassi', il quintetto vocale a cappella formato da Filippo Tuccimei, Diego Saltarella, Paolo Bellodi, Alberto Schirò, Andrea Thomas Gambetti, considerati dalla critica come “gli eredi dei Cetra”.

La loro carriera trentennale, iniziata a Milano nel 1994, è costellata da premi e riconoscimenti come il Premio Quartetto Cetra ’98, il Premio Carosone nel 2006, nel 2015 due nomination ai CARA, il più importante premio worldwide dedicato alla musica a cappella. E ancora nel 2016 il riconoscimento The Akademia Music Award assegnato a Los Angeles, nel 2017 terzi al festival Vokal Total di Graz nella Pop Competition, così come nel 2018 alla World Competition di Taipei ottenendo ben 4 primi premi assoluti.