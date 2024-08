Firma copie, il doppiatore Renato Novara incontra i fan a Bordighera (Foto)

Firma copie con Renato Novara. Si terrà sabato prossimo, il 17 agosto, dalle 18 al Mondadori Bookstore di Bordighera.

I fan avranno, perciò, l'opportunità di incontrare il musicista, attore e doppiatore, noto per essere la voce italiana di Monkey D. Luffy nell’anime “One Piece”, di Edward Elric nell'anime “Fullmetal Alchemist” e “Fullmetal Alchemist: Brotherood”, di Tanjiro Kamado nell'anime “Demon Slayer”, di Ezio Auditore in "Assassin’s Creedd", Ted Mosby nella celebre serie “How I Met Your Mother", personaggio interpretato da Josh Radnor, di Sonic nel “Sonic il film” e di Michael Banks nel film "Il ritorno di Mary Poppins".

Attivo come doppiatore soprattutto a Milano e ultimamente anche a Roma, negli anni Renato Novara ha prestato la voce in diverse serie televisive, film, film d'animazione, serie animate, videogiochi e pubblicità, come per esempio nella soap tedesca Tempesta d'amore, nella soap opera Sentieri dove ha doppiato John Driscoll nel ruolo di Henry "Coop" Cooper e in iCarly ha doppiato Jerry Trainor nel ruolo di Spencer Shay. E' anche la voce narrante in Cash or Trash e a partire dal 2012 è diventato lo speaker del canale televisivo Super!. Non è la prima volta che Novara viene a Bordighera e si rende disponibile a incontrare al Mondadori Bookstore i fan di Bordighera e dell'estremo ponente ligure.